IBM zaprojektował superchip

127 kubitów na pokładzie

Firma IBM poinformowała o zaprojektowaniu nowego układu do obliczeń kwantowych – zwanego „Eagle" – który może w ciągu dwóch lat uzyskać przewagę w realizacji niektórych zadań nad klasycznymi układami obliczeniowymi. Wykorzystuje on 127 tzw. kubitów, które mogą reprezentować informacje w postaci kwantowej.

Idea komputera kwantowego wykorzystuje zjawiska mechaniki kwantowej, według których cząstka, np. elektron, może znajdować się w wielu stanach i miejscach jednocześnie. Komputer kwantowy nie bazuje na bitach, czyli elementach o wartości 1 lub 0, ale na kwantowych kubitach, które mogą mieć oba stany – czyli wartość 1 i 0 – jednocześnie. To daje ogrom możliwości obliczeniowych, jednak kubity są bardzo trudne do uzyskania i do prawidłowego działania wymagają ogromnych lodówek kriogenicznych.

IBM twierdzi, że jego nowy „Eagle" to pierwszy układ, który ma ponad 100 kubitów. Do jego produkcji wykorzystywane są nowoczesne systemy chłodzenia i sterowania. Wytwarzany jest w zakładach IBM-a w stanie Nowy Jork.

Według planów koncernu w 2022 r. powstanie chip „Osprey" z 433 kubitami i chip „Condor" z 1121 kubitami. Wtedy IBM zbliży się do punktu, w którym komputery kwantowe uzyskają przewagę nad klasycznymi maszynami.

fot. Carson Masterson – Unsplash