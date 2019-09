IFA: podsumowanie konferencji TCL-a

Podczas konferencji prasowej chińska marka TLC, znana do niedawna niemal wyłącznie z telewizorów, zademonstrowała elektronikę użytkową, którą zamierza powalczyć z największymi graczami w tej branży. Oprócz budżetowego smartfona Plex o bardzo przyzwoitych parametrach goście targów IFA mogli wypróbować coś niezwykłego.

Namiastka osobistego kina domowego

TCL zaprezentował bowiem coś, co można z powodzeniem nazwać osobistym kinem domowym. Kto w tym momencie wyobraża sobie szczelną kapsułę, która umożliwia całkowitą immersję w świat doznań audiowizualnych jest w błędzie. Otóż, ów prototyp stanowiły wyposażone w przewód zakończony wtyczką USB-C okulary z zamontowanymi przeziernymi ekranikami i mikrogłośniczkami. Po założeniu gogli i włączeniu odtwarzania filmu ze smartfona widz odnosi wrażenie oglądania 100-calowego obrazu z odległości 2,5 metra. Dźwięk do uszu odbiorcy dobiega z masywniejszych zauszników, w których ukryto wspomniane zminiaturyzowane głośniki. Jakość fonii pozostawia wiele do życzenia, ale po eksperymentalnym egzemplarzu gadżetu nie można za wiele się spodziewać.

„Składaki" na dwa sposoby

Na stoisku TCL można było również przyjrzeć się kilku prototypom składanych smartfonów, które - jak obiecano na konferencji – mają zadebiutować w przyszłym roku. Jednym ze „składaków" był 7,2-calowy, składający się na płasko (zawias motylkowy) tablecik z ekranem AMOLED. Firma twierdzi, że model wytrzyma 200 tysięcy rozłożeń.

Drugi składany telefon przypominał stary aparat z klapką - tyle, że był nowoczesną konstrukcją wyposażoną w przegubowy, wieloczłonowy rodzaj zawiasu (dragon hinge). Dla odmiany model ten po złożeniu miał już całkiem solidną szparę – no, ale nie ma się co dziwić... Przecież Samsung Fold... Wiadomo.

Słuchawki do koloru...



Grupę gadżetów trudnych do przeoczenia stanowiły rozmaite słuchawki bezprzewodowe, wśród których na szczególną uwagę zasługiwały występujące w odważnych kolorach SOCL500TWS i nieco bardziej stonowane, ale „usportowione" ACTV500TWS. Obydwa modele słuchawek dokanałowych cechuje dość długi łączny czas odtwarzania wynoszący odpowiednio 26 i 33 godziny (z uwzględnieniem etui ładującego). Dla mniej wymagających przeznaczono bezprzewodowe dokanałowe słuchawki – SOCL300BT, które dzięki akumulatorkowi „na sznurku" działają 17 godzin (15 minut ładowania zapewnia 3 h odtwarzania dźwięku).

Telewizory w towarzystwie soundbarów

Nie byłoby stoiska tej firmy, gdyby nie telewizory. Do naszpikowanych elektroniką niewątpliwie należy flagowa seria TCL X10 i TCL X81, w której zagościły najnowsze zdobycze techniki Direct mini-LED, Quantum Dot, 4K HDR Premium z Dolby Vision i HDR10+. Modelom X10 towarzyszy technologia Dolby Atmos oraz soundbary Onkyo. W ramach serii telewizorów TCL EC78 ukażą się w Polsce jeszcze w tym roku modele 55EC780 (55") i 65EC780 (65") wyposażone w innowacyjny soundbar RAY·DANZ z reflektorem akustycznym.

Inteligentny dom – piwo gratis



Podążając za panoszącymi się trendami w postaci AI i IoT, TCL na pokaźnej ekspozycji demonstrował działające modelowe wnętrza inteligentnego domu. W salonie sterowanym (angielskim) głosem hostessy rozsuwały się zasłony, przyciemniało światło i włączał wybrany przez nią film na telewizorze (TCL, rzecz jasna). W demo kuchni natomiast można było poudawać gotowanie pod inteligentnym okapem, wyświetlającym... co kto chce (przepisy na zupę, kolejne odcinki serialu, etc.). Gdzieś w okolicy swe wnętrzności obnażały przed publiką smartpralki i przepastne lodówki. Do tych zdobyczy XXI wieku pilnie strzegły drzwi ze smartzamkami otwierającymi się po dotknięciu klamki czy zbliżeniu twarzy bądź oczu do czujnika..

Przebojem okazał się robot kuchenny (znacznie większy niż te, które mamy w domach), który rozkładał papierowe kubki, aby po chwili nalać do nich piwo z otwartej przez siebie puszki. Na zdrowie!

fot. PC Format, TCL