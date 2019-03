Drugi układ NVIDII z rodziny Turing, ale jednocześnie pozbawiony ray tracingu i DLSS wchodzi do gry. Jego szanse na rynkowy sukces są duże, bo w arsenale GPU NVIDII nowy GeForce GTX 1660 zastąpić ma bardzo popularnego GeForce'a GTX 1060. INNO3D przygotowało swoją wersję karty wykorzystującej ten właśnie układ.

INNO3D GeForce GTX 1660 Twin X2, jak sama nazwa wskazuje, wyposażono w system chłodzący składający się m.in. z dwóch wentylatorów, znany m.in. z bliźniaczej karty INNO3D GeForce GTX 1660 Ti Twin X2. Od poprzednika nowy GeForce jest wyraźnie szybszy. Ponad 30 procent względem GTX 1060 3 GB, 68 procent powyżej GeForce'a GTX 970 i aż 113 procent szybszy od GeForce'a GTX 960. I to właśnie do posiadaczy tych kart graficznych, proszących już o aktualizację, skierowano najnowszy model. Dzięki INNO3D GeForce GTX 1660 Twin X2 można niskim kosztem zmodernizować komputer, przystosowując go do stale rosnących wymagań gier.

INNO3D GeForce GTX 1660 Twin X2 korzysta z zaawansowanego układu NVIDIA Turing TU116. Ten do dyspozycji ma 6 GB pamięci graficznej typu GDDR5, komunikujących się z GPU po 192-bitowym interfejsie.

Produkt ma być dostępny na rynku w cenie ok. 1030 zł.