INNO3D: RTX 2080 X2 OC - podkręcany GeForce dla wymagających

Większość konstrukcji pochodzącego z Hong Kongu producenta odbiega od wartości przedstawionych przez NVIDIĘ. Nie inaczej jest z kartami aktualnej, najnowszej generacji - NVIDIA Turing.

Już referencyjny GeForce RTX 2080 to naprawdę potężny układ graficzny. Jednak dość niskie temperatury nowych GPU NVIDII wręcz zachęcają do overclockingu. INNO3D GeForce RTX 2080 X2 OC to nowy model azjatyckiego producenta, łączący wydajny GPU NVIDII z autorskim systemem chłodzenia. Składa się on z dwóch dużych wentylatorów osadzonych na pokaźnym, aluminiowym radiatorze, który połączony jest z miedzianą płytą, dodatkowo wzbogaconą o komorę parową. Taka konstrukcja pozwala skutecznie odprowadzać ciepło tak z układu graficznego, jak i pamięci. A jest co chłodzić, bo obsługujący ray tracing i DLSS GeForce RTX 2080 składa się aż z 2944 rdzeni CUDA. Do tego w przypadku omawianej karty częstotliwość sięga 1755 MHz.

Podczas wydajnej pracy układ chłodzenia angażuje obydwa wentylatory, a kiedy nie ma zapotrzebowania na pełną moc obliczeniową, obroty spadają do zera. Pomimo iż w komputerze znajduje się jedna z silniejszych kart graficznych na rynku zupełnie tego nie słychać. Jak zawsze, producent dorzucił do karty podkładkę pod mysz oraz 3DMark i VRMark.

Za Inno3d GeForce RTX 2080 X2 OC przyjdzie nam zapłacić ok. 2999 zł.