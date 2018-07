IRIScan Mouse 2 - skaner pod ręką

Skanowanie pod palcami

Mysz zabieramy ze sobą wszędzie, bo chociaż touchpady w laptopach istnieją, to wszyscy znamy ich precyzję działania względem tego, co oferuje mysz. Zintegrowanie skanera wewnątrz myszy jest więc śmiałym, ale rozsądnym posunięciem. Ten będący częścią IRIScan Mouse 2 może pochwalić się rozdzielczością 400 DPI i jest w stanie pracować z arkuszami do A4 włącznie. Zeskanowany obraz możemy zapisać w jednym z kilku formatów, w tym popularnych pdf czy doc.

Zmiennobarwna mysz

IRIScan Mouse 2 z zewnątrz jest nie do odróżnienia od niewielkich, biurowych myszy. Producent zadbał jednak o nieco lepszy niż standardowy sensor, dlatego za działanie odpowiada tu czujnik laserowy o rozdzielczości 1200 DPI. Wygląd myszy (myszoskanera? skaneromyszy?) można dopasować do upodobań kolorystycznych. Producent umożliwia bowiem wymianę nakładek stanowiących wierzchnią część urządzenia. Do wyboru są liczne kolory, od typowych po bardzo żywe i jasne. Co więcej, firma umożliwia zaprojektowanie własnej wersji nakładki, co pozwala niejako stworzyć "własną" mysz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zyskać w ten sposób ciekawy business gift.

Oprogramowanie IRIScan

Mouse 2 posiada możliwość natychmiastowego uploadowania zeskanowanych treści do chmury (Evernote), co pozwala na swobodne przeglądanie zeskanowanych treści choćby z telefonu. Wbudowany OCR obsługuje 130 języków, w tym te uważane za trudne, jak wietnamski, węgierski czy polski.

Produkt jest dostępny na rynku w cenie około 260 zł.