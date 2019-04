IRIScan Pro 3 Wi-Fi - mobilny skaner, który wiele potrafi

Producent chwali się, że IRIScan Pro 3 Wi-Fi to urządzenie skrojone na potrzeby użytkownika naszych czasów, coraz częściej wykorzystującego smartfon zamiast komputera.

Skanowanie dokumentów do urządzeń mobilnych nadal nie jest popularne, głównie ze względu na charakter większości skanerów: dość dużych, ciężkich, niezbyt przystosowanych do noszenia ich ze sobą. Inaczej jest w przypadku IRIScan Pro 3 Wi-Fi. Waży on 800 g, można go więc spakować do stosunkowo niewielkiej torby lub plecaka. Urządzenie posiada własne zasilanie bateryjne, co uniezależnia nas od gniazdek elektrycznych.

Jedna z największych zalet tego małego skanera to łączność. Urządzenie posiada moduł WiFi. Tym samym, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu Readiris 14 z IRIScan Pro 3 Wi-Fi możemy błyskawicznie umieścić zeskanowaną treść w dowolnym serwisie typu Google Drive, Dropbox czy Evernote - żaden problem.

IRIScan Pro 3 Wi-Fi jest dostępny na rynku w cenie około 740 zł.