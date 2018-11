Iiyama - dwa nowe ekrany digital signage

iiyama do swojego szerokiego portfolio rozwiązań z zakresu digital signage dodała dwa kolejne ekrany, które zostały zaprojektowane do pracy w warunkach ekspozycji na promienie słoneczne i wysokiej temperatury. Dzięki specjalnej matrycy IPS M+ LED oferującej jasność na poziomie do 3000cd/m2 oraz czujnikowi, który automatycznie dostosowuje podświetlenie ekranu do panujących warunków świetlnych, nowe modele idealnie nadają się do montażu w nasłonecznionych miejscach takich jak witryny sklepowe, ponieważ gwarantują, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze ostry i czytelny.

Matryce w obu modelach ze względu na ultrawysoką jasność zapewniają optymalny obraz nawet wtedy, gdy promienie słoneczne padają bezpośrednio na matrycę. Co więcej, w przeciwieństwie do standardowych ekranów LED nowe modele są odporne na tzw. efekt wypalania obrazu - zaprojektowano je, by wytrzymywały temperaturę do 110℃ bez utraty jakości wyświetlanych materiałów i bez obaw o możliwość uszkodzenia matrycy w wyniku działania wysokiej temperatury.

Model LH5510HSHB-B1 to 55-calowy ekran Full HD o jasności 2500cd/m², który posiada smukłą metalową obudowę oraz 4 wejścia sygnału (VGA, DVI, HDMI i DisplayPort). Większy ekran o oznaczeniu LH7510USHB-B1 został wyposażony w 75-calowy panel o rozdzielczości 4K UHD i jasności wynoszącej 3000cd/m² - do dyspozycji użytkownika oddano także wyjścia DVI, HDMI oraz DisplayPort. Co więcej, oba urządzenia mogą pracować w trybie 24/7, być sterowane za pomocą RS-232C oraz zamontowane w orientacji poziomej bądź pionowej.

Model LH5510HSHB-B1 już jest dostępny w sprzedaży; model LH7510USHB-B1 pojawi się w sprzedaży do końca roku.