Ile kilometrów już przescrollowałeś?

Zmierz dystans pokonywany wzrokiem.

Programem, który odpowiada na nikomu niepotrzebne pytania, jest np. ScrollTrotter – rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Wiedza, jakiej dostarcza, nie zmienia świata, ale zaspokaja głód informacji wywoływany przez nasz zaskakujący nieraz tok myślenia.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, ile już przescrollowaliście i w jakich jednostkach mierzyć dystans przebyty podczas przeglądania stron w internecie, to ScrollTrotter jest rozszerzeniem właśnie dla was. A nawet jeśli nigdy Wam takie pytanie nie przyszło do głowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do przeglądarki Chrome to rozszerzenie i zacząć przygodę z mierzeniem dystansu.

Chrome Web Store

W sklepie Chrome, który jest skarbnicą mniej i bardziej przydatnych rozszerzeń do browsera, ScrollTrotter znalazł swoje miejsce w katalogu Zabawa. Autor wtyczki, Prashant Baid, w opisie aplikacji zaznacza, że pomiary dokonywane na podstawie konwersji pikseli na kilometry mogą nie być zbyt dokładne, bo istnieje wiele mechanizmów, które zaburzają pracę ScrollTrottera.

Podczas zabawy w mierzenie scrollowego dystansu w teorii nie musimy się martwić o dane udostępniane przez program jego autorowi. Zaznacza on bowiem, że żadne informacje na temat przebytych poprzez strony WWW kilometrów i treści odwiedzanych witryn nie są przesyłane ani do ich twórców, ani do podmiotów zewnętrznych.

A może się przyda?

To z pozoru bezsensowne narzędzie, które ma zapewniać rozrywkę znudzonym internautom, mogłoby jednak mieć swój udział w lepszym zarządzaniu czasem. Gdyby rozszerzenie zostało dopracowane i poprawione o kilka dodatkowych opcji, mogłoby przysłużyć się osobom próbującym lepiej organizować swoje życie. Konsumpcja zamieszczanych w internecie treści nie zawsze wychodzi na zdrowie, a często jest zwykłym marnowaniem czasu.

Korzystając z miernika kilometrów przebytych na poszczególnych stronach i mając wgląd w dane unaoczniające najczęściej odwiedzane miejsca (z wysokim wskaźnikiem przebywanych tam odległości), moglibyśmy łatwo zauważyć, gdzie ucieka nam czas.

fot. Chrome Web Store