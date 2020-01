Ile kosztuje darmowy program?

Na początku grudnia ubiegłego roku z serwerów Mozilli zostały usunięte cztery dodatki do Firefoksa przygotowane przez firmę Avast. Był to efekt otrzymania wiarygodnych raportów o gromadzeniu przez rozszerzenia danych użytkowników (takich jak historia przeglądania).

Avast dostarcza także dwa pakiety antywirusowe, z których można korzystać nieodpłatnie: Avast Free Antivirus oraz AVG AntiVirus Free. Tak jak zwykle bywa w przypadkach darmowych edycji komercyjnego oprogramowania, użytkownicy płacą za nie własnymi danymi. Podczas instalowania aplikacji pojawia się prośba o umożliwienie zbierania informacji związanych z osobą korzystającą z bezpłatnej ochrony antywirusowej. Avast sprzedaje je różnym firmom, utrzymując zarazem, że dane zostały zanonimizowane i nie jest możliwe połączenie ich z konkretną osobą. Wyniki śledztwa przeprowadzonego przez portal PCMag pokazują jednak, że nie jest to prawdą.

Informacje dotyczące użytkowników są dostarczane partnerom Avasta za pośrednictwem spółki Jumpshot, która współpracuje z firmami takimi jak Google, Pepsi, Microsoft i Home Depot. Redaktorom serwisu PCMag udało się dotrzeć do przykładowego zestawu danych o osobach korzystających z oprogramowania antywirusowego. Zawierał on adres odwiedzonej witryny (Amazon.com), identyfikator urządzenia, za pomocą którego nawiązano połączenie, nazwę produktu dodanego do koszyka oraz precyzyjne informacje o dacie i godzinie wykonania wszystkich operacji na stronie WWW (czas został wskazany z dokładnością do sekundy).

Taki pakiet danych jest trudny do połączenia z określoną osobą – chyba że trafi on w ręce Amazona. Administratorzy serwisu zdołają wówczas wskazać konkretnego właściciela konta i śledzić jego aktywność w całej sieci, pomimo tego, że nie znają jego personaliów, numeru IP ani adresu e-mailowego. Do rozpoznawania posłuży identyfikator urządzenia, który nie zmieni się nawet po odinstalowaniu oprogramowania antywirusowego.

Należy pamiętać, że zezwolenie na gromadzenie informacji o użytkowniku nie jest przymusowe. W czasie instalacji oprogramowania można udzielić odpowiedzi odmownej na prośbę o udostępnianie własnych danych. Poza tym w opcjach konfiguracyjnych programów antywirusowych da się wyłączyć funkcję „Zezwól na udostępnianie danych użycia innym firmom w celu analizy trendów oraz analizy biznesowej i marketingowej".

