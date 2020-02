Ile zarabia YouTube?

Serwis YouTube osiągnął w czwartym kwartale 2019 r. przychody z reklam w wysokości 4,72 mld dolarów – poinformowano w raporcie opublikowanym przez koncern Alphabet (będący właścicielem Google'a, a za jego pośrednictwem także platformy wideo).

W całym 2019 r. YouTube zarobił na reklamach ponad 15 mld dolarów (niemal 10% całorocznych przychodów Google'a, wynoszących ok. 160 mld dolarów). Są to pierwsze dane dotyczące przychodów serwisu od momentu przejęcia go w 2006 r. za 1,65 mld dolarów od Steve'a Chena, Chada Hurleya i Jaweda Karima.

Google utrzymuje, że YouTube ma 20 mln subskrybentów usług klasy premium (wideo bez reklam) i Music Premium oraz 2 mln abonentów płatnej telewizji. Przychody z tego segmentu działalności trudno jest oszacować, ponieważ wliczono je do kategorii „inne" wraz z przychodami ze sprzedaży urządzeń Pixel i inteligentnych głośników Google Home. Ogółem w ostatnim kwartale 2019 r. kategoria ta przyniosła 5,3 mld dolarów dochodu.

Cały Alphabet osiągnął w czwartym kwartale przychody w wysokości 46 mld dolarów (oznacza to wzrost o 17% w porównaniu z tym samym okresem roku 2018); prawie 10,7 mld dolarów stanowił zysk. Największą część przychodów generuje wciąż wyszukiwarka (27,2 mld dolarów za ostatni kwartał).

fot. Gerd Altmann/Pixabay