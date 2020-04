Imponujący wzrost G Suite

G Suite, płatny zestaw narzędzi do pracy grupowej oferowany przez koncern Google, miał w marcu 6 mln użytkowników.

W lutym ubiegłego roku z G Suite korzystał zaledwie milion firm. Powód tak szybkiego przyrostu klientów jest oczywisty: coraz więcej osób jest zmuszonych do pracy zdalnej. Mimo to w wywiadzie dla stacji CNBC wiceprezes i dyrektor generalny Google'a Javier Soltero stwierdził, że jest zaskoczony tempem, w którym przybywa użytkowników pakietu.

Więcej połączeń wideo

Soltero poinformował również o rosnącym zainteresowaniu usługą wideokonferencyjną Google Meet. Ma ona obecnie 25 razy więcej użytkowników niż w styczniu br. W marcu wykonano z jej wykorzystaniem połączenia wideo o łącznej długości 2 mld minut.

W zeszłym miesiącu koncern Google zdecydował się rozszerzyć niektóre funkcje Meet, takie jak zezwalanie 250 uczestnikom na rozmowy wideo i transmisję na żywo (dostępne wcześniej tylko dla klientów G Suite w wersji Enterprise). Początkowo miały być one oferowane w tej postaci do 1 lipca br., ale później termin ten został przedłużony do 30 września.

