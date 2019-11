InPost obsłuży Alibabę

Jak informuje „Puls Biznesu", sieć InPost zawarła z chińskim koncernem Alibaba umowę dotyczącą bezpośredniej obsługi przesyłek. Przedmioty nabyte za pośrednictwem platformy AliExpress będą mogły zostać dostarczone do paczkomatów InPostu.

Podobnie jak w przypadku transportu krajowego, przesyłki będą rejestrowane, więc da się je śledzić na drodze z Chin do paczkomatu.

Dotychczas transportem większości przesyłek do Polski zajmowały się China Mail i Poczta Polska. Obecnie podczas zakupów w serwisie AliExpress jako formę dostawy będzie można wybrać także InPost (tak jak w przypadku platformy Allegro). Co prawda wcześniej przesyłki również trafiały do paczkomatów tej sieci, ale tylko w przypadku, gdy korzystały z nich firmy logistyczne obsługujące transport między Chinami a Polską.

Sieć InPost dysponuje około pięcioma tysiącami paczkomatów. Należąca do grupy Alibaba platforma AliExpress działa na zasadach podobnych jak serwis Allegro, ale obsługuje wyłącznie klientów spoza Chin.

fot. InPost