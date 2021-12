Indie: szczepionki na COVID-19 transportowane dronem

Szczepionki coraz bliżej

Administracja jednego z okręgów w Maharashtrze (trzecim pod względem wielkości liczby ludności stanie w Indiach) przeprowadziła eksperyment, w którym użyła drona do dostarczania szczepionek na COVID-19 do odległej o 20 km wioski Zaap. Bezzałogowy statek powietrzny przetransportował 300 szczepionek w dziewięć minut. Zadanie to prowadzone drogą lądową zajęłoby ponad 40 minut.

– Dzięki temu eksperymentowi wiemy już, że możemy łatwo dostarczyć szczepionki do mieszkańców wsi, którym trudno jest dotrzeć do ośrodków zdrowia, w których prowadzone są szczepienia – mówi dr Dayanand Suryavanshi z indyjskiego wydziału zdrowia.

for. Lars_Nissen – Pixabay