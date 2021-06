Informacje o bunkrach z bronią jądrową odnalezione... w fiszkach online

Bomba za rogiem

W Europie wciąż znajduje się wiele bunkrów z amerykańskimi głowicami nuklearnymi – i to wciąż zdatnymi do użytku. Na ich temat nie mówi się jednak wiele. Lokalizacja arsenałów jest teoretycznie tajna, a dostępu do wnętrza bronią hasła. Jak się jednak okazuje, wrażliwe dane na temat bunkrów z bronią jądrową wcale nie są przechowywane poza zasięgiem wzroku szarego użytkownika. Okazuje się, że można je było do niedawna odnaleźć nawet... w fiszkach internetowych.

Te używane najczęściej w pracy zespołowej albo edukacji narzędzia mogą być cennym źródłem informacji dla osób trzecich. Śledztwo brytyjskich dziennikarzy śledczych z Bellingcat wykazało, że treści na temat amerykańskiego arsenału w Europie można odnaleźć wpisując po prostu w wyszukiwarkę najbardziej popularne pojęcia związane z bronią jądrową (takie jak PAS vault – schron samolotów ochronnych czy WS3 vault – przechowywanie broni i systemy bezpieczeństwa). Tropy prowadzą do serwisów Chegg, Quizlet oraz Cram.

Wszystko, czego potrzeba

Jakie dane udało się odnaleźć dziennikarzom? Szczegóły bezpieczeństwa, protokoły, lokalizacja kamer, trasy patroli, tajne hasła albo nawet informacje umieszczane na identyfikatorach pracowników – słowem wystarczając dużo, by osoba niepowołana mogła w miarę swobodnie poruszać się po ściśle chronionym obszarze. Z wpisów dało się też wywnioskować, w których konkretnie skarbcach znajdowały się głowice nuklearne.

Nie wiadomo, jak wiele z tych materiałów to rzeczy ciągle aktualne, bo niektóre fiszki pochodziły jeszcze z 2013 roku. Wszystkie zostały oczywiście natychmiastowo usunięte po zgłoszeniu problemu przez dziennikarzy. Służby USA poinformowały, że zbadają ich rzeczywistą przydatność i zajmą się zabezpieczeniem arsenału. Całe szczęście, że znalezione w internecie szczegóły nie zdążyły najprawdopodobniej dotrzeć do przestępców – o sprawie poinformowano opinię publiczną dopiero po wykasowaniu danych.

fot. Pixabay