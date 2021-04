Ingenuity latał na Marsie

Na stronie internetowej agencji NASA oraz w jej kanałach w serwisach YouTube, Twitter, Facebook i Twitch można oglądać zapis wydarzeń towarzyszących pierwszemu w historii lotowi wiropłatu nad powierzchnią Marsa. Samego zapisu lotu jeszcze nie ma – na obrazy z Czerwonej Planety czeka się długo ze względu na opóźnienie sygnału. W internecie udostępniono na razie zapis z kalifornijskiego ośrodka JPL (Jet, Propulsion Laboratory, Laboratorium Napędów Odrzutowych)

Helikopter Ingenuity wylądował na Marsie 18 lutego wraz z łazikiem Perseverance. Dzisiejszy lot był pierwszym z pięciu zaplanowanych na najbliższe tygodnie. Urządzenie o masie ok. 1,8 kg, wyposażone w podwójny wirnik o średnicy 1,2 m, miało zawisnąć na wysokości około trzech metrów (10 stóp) nad powierzchnia planety i utrzymać się tam przez mniej więcej 30 sekund. Wysokość osiągnięto, a lot trwał o 10 sekund dłużej niż pierwotnie planowano.

