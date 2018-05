Inno3D GeForce GT 1030 0dB – bezgłośna karta dla oszczędnych

Chociaż Inno3D znane jest głównie z zaawansowanych kart graficznych serii iChill, to w ofercie firmy z Hong Kongu znajdują się także modele dla osób, dla których olbrzymia wydajność nie jest priorytetem. Jest nią natomiast cisza i niska cena. A te cechy jest w stanie zapewnić Inno3D GeForce GT 1030 0dB.

Pasywnie chłodzona

Wydajne układy graficzne z wysokiej półki mają mnóstwo zalet i jedną wadę: wydzielają sporo ciepła. By je odprowadzić konieczne są liczne wentylatory, które zawsze generują chociaż nieco szumu. Nie zawsze natomiast komputer potrzebuje tak wydajnej karty. Do większości zadań wystarczają znacznie bardziej energooszczędne układy, takie jak GeForce GT 1030. Pasywnie chłodzona karta produkcji Inno3D nie generuje hałasu, a jednocześnie zapewnia wydajność odpowiednią dla większości tytułów e-sportowych.

Szybkie pamięci

NVIDIA nie narzuciła producentom kart GT 1030 rodzaju stosowanej pamięci VRAM. Dlatego też możemy na rynku trafić na konstrukcje z DDR4 lub znacznie szybszymi GDDR5. Do tych ostatnich należy właśnie omawiany model.

W sam raz dla e-sportu

Olbrzymia popularność gier e-sportowych sprawia, że nawet gracze nie zawsze potrzebują superwydajnych i drogich rozwiązań. Inno3D GeForce GT 1030 0dB posiada wydajność pozwalającą na płynną zabawę w takich tytułach jak: League of Legends, Counter Strike: Global Offensive czy Heores of the Storm. Tym samym można naprawdę niedrogo zbudować komputer do gier e-sportowych.

Karta Inno3D GeForce GT 1030 0dB dostępna jest w cenie 349 zł.