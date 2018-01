Inno3D GeForce GTX 1050 Compact – grafika dla małych pecetów

Inno3D GeForce GTX 1050 Compact to pod wieloma względami standardowa karta z tym układem graficznym. Częstotliwość, zarówno procesora graficznego, jak i pamięci mają wartości charakterystyczne dla modelu referencyjnego. Zwykle nie brzmiałoby to szczególnie imponująco, ale gdy spojrzymy na sam produkt firmy z Hong Kongu to błyskawicznie zrozumiemy co w tym modelu szczególnego. 145 mm długości to naprawdę niewiele. Dzięki temu zmieszczą ją nawet posiadacze miniaturowych obudów.

Do gier w Full HD, do filmów w 4K

NVIDIA tworząc GPU GTX 1050 celowała w segment „casual gaming". Okazjonalni gracze często zamiast wydawać duże pieniądze na kartę graficzną wolą produkt znacznie tańszy, a zapewniający wydajność odpowiednią do rozgrywki na średnich ustawieniach. Nie oczekują też wydajnego obsługiwania gier w rozdzielczości 4K, ta jest bowiem wyzwaniem nawet dla znacznie bardziej kosztownych GPU. Inno3D GeForce GTX 1050 Compact zapewni płynną animację w wielu grach, nawet tych bardziej wymagających, o ile dostosujemy ustawienia. W Full HD i na średnich detalach większość tytułów będzie działała dość płynnie. A co z 4K? O ile jest ono wyzwaniem w grach, o tyle w filmach „mały" GeForce powinien dać sobie z nimi radę bez najmniejszego problemu.

Chłodzenie

Inno3D GeForce GTX 1050 Compact jest, owszem, niewielki. Jednakże do chłodzenia nawet tak małej karty producent podszedł z charakterystyczną dla siebie ambicją. Właściwie cały bok urządzenia zajmuje wentylator, identyczny z tymi, które możemy znaleźć w zaawansowanej serii iChill. Ten pracuje sprawnie i cicho, a dzięki japońskim łożyskom powinien wytrzymać długi czas ciągłego działania. Chociaż karty z układem GTX 1050 są zwykle dość „chłodne", to w przypadku „mikrusa" od Inno3D widać wyraźnie, że czasem po prostu można dmuchać na zimne.

Za kartę Inno3d GeForce GTX 1050 Compact przyjdzie nam zapłacić około 500 zł.