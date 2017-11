Model Inno3D GeForce GTX 1070Ti X2 jest jedną z czterech nowych kart producenta z Hong Kongu bazujących na nowym GPU NVIDII. Mniej rozbudowana niż iChill X3 i X4, wygląda jednak imponująco przy referencyjnym modelu Jet.

Zakaz podkręcania?

Chociaż NVIDIA zakazała partnerom tworzenia kart graficznych GTX 1070Ti o podniesionych względem wartości referencyjnych zegarach, to nie mogła zabronić budowania modeli, które użytkownik sam może z powodzeniem podkręcić. Wystarczy spojrzeć na Inno3D GeForce GTX 1070Ti X2 by zrozumieć, że mamy do czynienia z kartą, z której możemy bez problemu „wydusić" nieco dodatkowych megaherców.

Ciszej i wydajniej

Inno3D wyposażyło GeForce'a GTX 1070Ti X2 w chłodzenie, które spełni swoją rolę wydajnie i dyskretnie. Poradzi sobie także z podniesionymi zegarami. Ten sam układ chłodzenia, zbudowany w oparciu o masywny radiator i dwa duże wentylatory, widzieliśmy wcześniej w modelu GTX 1070 X2 V2. W razie potrzeby wentylatory są w stanie obracać się z prędkością ponad 2000 rpm. Zwykle jednak będą pozostawały nieruchome, ponieważ radiator wystarczy by schłodzić kartę kiedy ta nie ma przed sobą trudnych zadań.

Bohater w pancerzu

Inno3D GeForce GTX 1070Ti X2, chociaż jest modelem wyraźnie tańszym niż jego kuzyni z serii iChill, to podobnie jak oni jest kartą wzmacnianą. Z tyłu znajdziemy metalową płytę chroniącą delikatne wnętrze karty oraz pomagającą odprowadzić ciepło.

Na wyposażeniu

Wraz z kartą otrzymujemy podkładkę pod mysz, licencję 3D Mark oraz VR Mark - można więc szybko sprawdzić wydajność nowego GeForce'a.

Karta jest dostępna na rynku w cenie ok. 2150 zł