Inno3D iChill GeForce GTX 1070Ti X4 – podkręcać nie wolno, ale…

GeForce GTX 1070Ti to nowy układ graficzny NVIDII. Z nazwy bliski popularnemu GTX 1070, technicznie zbliżony do GTX 1080. Ciekawostką jest, że „zieloni” zakazali partnerom tworzenia wersji fabrycznie podkręconych. Czy to oznacza wysyp kart referencyjnych? Nic z tych rzeczy. Karta iChill GTX 1070Ti X4 jest bardzo odległa od modelu referencyjnego.