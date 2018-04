Inno3D: kompaktowe chłodzenie GeForce GTX 1050

GTX 1050 (1-slot Edition) to, jak można się domyślić, karta graficzna zajmująca w obudowie jeden slot (najczęściej są to 2 sloty), przy czym długość karty to 211 milimetrów. Za schładzanie konstrukcji odpowiada aluminiowy radiator oraz jeden wentylator.



Karta jest wyposażona w 2 GB pamięci VRAM, a producent postanowił pozostawić fabryczne zegary - 1455 MHz dla rdzenia graficznego oraz 7000 MHz dla pamięci. Układ graficzny oparty na architekturze Pascal ma do dyspozycji 640 rdzeni CUDA.

Inno3D GeForce GTX 1050 (1-slot Edition) posiada trzy wyjścia audio:

• Dual Link DVI-D

• HDMI 2.0b

• DisplayPort 1.4

Do poprawnej pracy karty graficznej nie jest wymagane dodatkowe złącza zasilania.

Cena produktu wynosi około 570 zł.

Dane techniczne:

• Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1455

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1354

• Złącza: DL-DVI-D, HDMI 2.0b , DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 2 GB

• CUDA: 640

• Rekomendowana moc zasilacza: 400W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 211

• Wysokość karty [mm]: 99,8