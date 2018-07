Innod3D - koparka dla wymagających

Inno3D angażuje się w tematykę wydobywania kryptowalut oferując wyspecjalizowane karty oraz gotowe systemy do wydobycia, takie jak model Mining System P102-100 5 GB x 8. Co kryje się pod tą przydługą nazwą?

Omawiana "koparka" to oczywiście komputer, ale w normalnym użytkowaniu nie zdobyłby sobie zbyt wiele uznania. Posiada on bowiem niewiele pamięci RAM i bardzo słaby, za to energooszczędny, procesor Intel Celeron 3865U. Podstawą skutecznego działania tej maszyny są jednak karty graficzne. Jest ich aż osiem, a każda zawiera układ P102-100, czyli wyspecjalizowany GPU składający się z 3200 rdzeni CUDA. Tym samym (pod względem budowy) jest to GPU znajdujący się niejako pomiędzy GTX 1080 i GTX 1080 Ti. Osiem tak potężnych kart pozwala na skorzystanie z potężnej mocy obliczeniowej.

W przypadku tego typu urządzeń koniecznością jest uzyskiwanie wysokiej efektywności wydobycia. Producent podaje je dla trzech popularnych, wydobywanych właśnie za pomocą GPU, kryptowalut. Ethereum jest pozyskiwane z wydajnością 400 MH/s, Monero 7500 H/s, a ZCash 5400 Sol/s.

Całość chłodzona jest trzema dużymi, 120-mm wentylatorami o prędkości 5000 obrotów na minutę. Same karty bowiem mają jedynie chłodzenie pasywne. To pozwala zachować dopasowaną do 19-calowego systemu serwerowego rack wielkość.

Dane techniczne:



- Procesor: Intel Celeron 3865U

- Pamięć: 4 GB RAM DDR4

- Złącza video: 1 x HDMI GPU: 8 x P102-100

- Liczba rdzeni CUDA w systemie: 25 600 (8 x 3200)

- Pojemność pamięci VRAM: 40 GB

- Wymiary: 490 x 420 x 180 mm

- Masa: 18 kg

- Rekomendowana moc zasilacza: minimum 2200 W