Instagram chce przeciwdziałać nękaniu

Walka z hejtem

Z okazji 10. urodzin Instagrama firma zapowiedziała dużą aktualizację usługi. Najważniejszy punkt programu to nowy filtr do przeciwdziałania hejtowi i nękaniu. Będzie on bazował na sztucznej inteligencji i ma ukrywać komentarze, które serwis uzna za podobne do wcześniej skasowanych przez użytkownika. Automatycznie będzie wykrywał też wulgarne treści.

Wypowiedzi nie będą jednak znikać od razu, a tylko zostaną ukryte do czasu zatwierdzenia przez właściciela konta. W przypadku naruszeń, hejterzy będą otrzymywać ostrzeżenia. Co najważniejsze, filtr będzie działać również w wiadomościach prywatnych, a zignorowanie kilku ostrzeżeń doprowadzi w efekcie do blokady konta.

Nowy kalendarz i archiwizacja

Kolejna zmiana to odświeżony widok kalendarza, który ma ułatwić oglądanie ostatnich zdjęć czy relacji. Usprawniona zostanie również mapa, pokazująca datę i lokalizację wykonania poszczególnych zdjęć czy filmików. Użytkownik, jeżeli tylko zgodził się na korzystanie z usług lokalizacji, będzie mógł podejrzeć miejsca swoich logowań do trzech lat wstecz.

fot. Facebook