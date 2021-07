Instagram postawi na rozwój wideo i rekomendacji

Szef Instagrama w opublikowanym na Twitterze krótkim filmie, w którym zapowiada czekające platformę zmiany, tłumaczy, że Instagram „nie jest już aplikacją do udostępniania zdjęć". Wskazuje, że użytkownicy portalu społecznościowego coraz częściej szukają w nim po prostu rozrywki, a „konkurencja jest poważna". Jako przykład podaje platformy YouTube i TikTok.

Changes are coming to video on Instagram



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf