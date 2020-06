Instagram rozwija swój komunikator Threads

Kolejny komunikator w stajni Facebooka

Threads to nowa, niezależna aplikacja do przesyłania wiadomości. Według Instagrama ma ona trzy główne zalety. Umożliwia pełną kontrolę nad tym, kto może do nas dotrzeć i napisać. Pozwala na szybki dostęp do osób, do których najczęściej wysyłamy wiadomości. I automatycznie udostępnia tej grupie status użytkownika – na podstawie danych o lokalizacji, ruchu, poziomie naładowania baterii i łączności sieciowej.

Aplikacja ma także bardzo modną ostatnio funkcję, czyli Dark Mode (tryb ciemny), i to w kilku rodzajach, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować i wybrać tryb najbardziej dla nich odpowiedni.

Podpisy na żywo

Nową funkcją, którą obecnie testuje Instagram, jest opcja „Video Note". Ma ona automatycznie zamieniać dźwięk w filmach, tworząc napisy na żywo. To bardzo korzystne rozwiązanie dla użytkowników z wadami słuchu. Dzięki niemu będą mogli łatwiej zrozumieć, co mówią ich przyjaciele w przesłanych filmach, i odpowiednio na to zareagować.

fot. Freestocks – Pixabay