Instagram śledzi użytkowników iOS-a 14

Złapany na gorącym uczynku

Użytkownicy iPhone'ów, którzy dostali już aktualizację oprogramowania iOS 14 beta, odnotowują dziwne zachowanie kamerki podczas korzystania z Instagrama. W internecie pojawiły się informacje, że platforma cały czas ma dostęp do aparatu w telefonie, nawet gdy użytkownik nie korzysta z tego narzędzia, tylko przegląda nowe posty w aplikacji.

Wygląda więc na to, że Instagram śledzi działania posiadaczy iPhone'ów z iOS-em 14 beta.

Stała inwigilacja?

To nie pierwszy taki przypadek. Użytkownicy sprzętów elektronicznych regularnie zgłaszają zastrzeżenia do aktywności niektórych firm w zakresie rejestrowania dźwięku lub obrazu. Koncerny mają to robić za pomocą algorytmów uaktywniających odpowiednie narzędzia w tle podczas korzystania z aplikacji. Zbieranie informacji z mikrofonu lub kamerki ma służyć skuteczniejszemu profilowaniu reklam dla konkretnej osoby.

Koncerny długo zapewniały, że tego typu działań nie prowadzą. Jednak kolejne odkrycie, pokazujące dostęp Instagrama do kamerki nawet w momencie jej nieużywania, może potwierdzać zasadność zarzutów. Posiadacze iPhone'ów zgłosili problem do Instagrama i Apple'a.

To tylko błąd

Instagram w odpowiedzi na zarzuty poinformował, że stały dostęp aplikacji do kamerki w iPhone'ach z iOS-em 14 beta jest zwykłym błędem. Firma zapewnia, że po nadchodzącej aktualizacji problem zniknie i aparat będzie działał wyłącznie podczas używania go do robienia zdjęć lub kręcenia filmów.

W swoich wyjaśnieniach Instagram podkreśla, że „aplikacja korzysta z aparatu w telefonie tylko wówczas, gdy użytkownik sobie tego życzy. Działanie aparatu uzależnione jest od wyrażenia zgody na korzystanie Instagrama z kamerki i odbywa się wyłącznie podczas kręcenia Stories lub robienia zdjęć. Problem z połączeniem aparatu w systemie iOS 14 beta będzie niedługo rozwiązany, to zwykły bug".

Wgrywając iOS-a 14 beta do iPhone'ów, użytkownicy zyskali wiele usprawnień w obszarze bezpieczeństwa i prywatności. Tym większe zdziwienie właścicieli sprzętu Apple'a wywołało odkrycie aktywności Instagrama. Poza tym problemem posiadacze iPhone'ów mogą teraz dostosowywać do swoich potrzeb przyznawanie dostępu do mikrofonu, kamery bądź listy kontaktów.

fot. Wallpaperflare