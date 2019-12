Instagram testuje dodatkowe opcje

Technologiczna blogerka Jane Manchun Wong opublikowała na Twitterze informację o najnowszych zmianach w kodzie źródłowym aplikacji Instagram. Obecnie testowane jest wprowadzenie zmian kolorystycznych w sekcji Wiadomości prywatnych oraz funkcja archiwizowania nowych wydarzeń w dziale Relacje od razu po ich dodaniu.

W praktyce oznacza to, że sposób wymiany wiadomości w prywatnej skrzynce będzie się różnił od dotychczasowego jedynie pod kątem wizualnym. Nasze wiadomości będą się odróżniać od wiadomości rozmówcy wyraźniej niż do tej pory – jeden z dyskutantów będzie wysyłał dymki przebarwiające się gradientowo, zaś wiadomości drugiej osoby będą widoczne w skali szarości.

Co do zmian w sekcji Relacji, Historie będą od tej pory mogły być dodawane do archiwum, zanim zostaną przesłane do wybranej grupy lub udostępnione publicznie. Oznacza to tyle, że nawet jeśli je od razu usuniemy, to i tak będą zapisane w naszym archiwum.

W tej chwili nie wiadomo, czy zmiany zostaną wprowadzone globalnie i kiedy się to stanie.

fot. Jane Manchun Wong (Twitter)