Instagram testuje reklamy w zakładce sklepu

Wszystko na sprzedaż

Reklamy to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod zarabiania pieniędzy przez media społecznościowe. Nie powinno więc dziwić, że Instagram rozpoczął testy kolejnej funkcji, tym razem umożliwiającej promowanie produktów w zakładce Sklep. Ta pozwala użytkownikom szybko odnaleźć (i kupić) artykuły, które widzieli na zdjęciach innych osób.

Większy zasięg

Reklamy pojawią się w osobnym okienku wśród sugerowanych dla nas produktów. O ile wybór towarów i sklepów był do tej pory oparty wyłącznie na historii aktywności, miejsce w zakładce z reklamami firmy będą musiały wykupić. Powinno to zapewnić im większą skuteczność docierania do klientów. Na początku partnerami Instagrama będzie kilka przedsiębiorstw z USA. Oczywiście również w przypadku opłaconych komunikatów wystarczy kilka kliknięć, aby przejść do zakładki, na której kupimy produkt.

To już kolejna testowana przez firmę funkcja tego typu. Inną są naklejki, które użytkownik może umieszczać obok własnych zdjęć produktu. Dokonanie transakcji po kliknięciu zakładki skutkuje przyznaniem prowizji od sprzedaży i stanowi dla firm wskazówkę, z kim warto nawiązać współpracę.

fot. Pixabay