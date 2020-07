Instagram ukrywa sekcję aktywności

Aplikacja zakupowa?

Instagram w założeniu miał być aplikacją o funkcjach społecznościowych – użytkownicy wchodzili w interakcje poprzez komentowanie i polubianie wrzucanych przez siebie zdjęć. Z czasem apka rozwinęła się jako narzędzie promocji marek i celebrytów, a za tym poszła intensyfikacja działań reklamowych i sprzedażowych na stronie Instagrama.

Aktualnie aplikacja jest w fazie testowania zmian, w ramach których usunięto znane użytkownikom serduszko z dolnej belki i zastąpiono je ikonką sklepu. Do tej pory pod serduszkiem kryła się sekcja aktywności – można tam było w jednym miejscu szybko sprawdzić, kto nas zaobserwował, polubił zdjęcie, dodał komentarz, odpowiedział na nasze słowa.

Testy globalne

Do testów nowego widoku głównego wyselekcjonowano osoby z całego świata. Użytkownicy zareagowali różnie. Umieszczenie ikonki sklepu miało umożliwić osobom robiącym zakupy przez aplikację dostanie się do swoich ulubionych marek nie poprzez reklamy lub wchodzenie na profile po ręcznym ich wyszukaniu, ale poprzez skorzystanie z odrębnego działu zakupowego.

Firmy w sekcji zakupowej można przeglądać po kategoriach – analogicznie do odszukiwania interesujących nas produktów z wykorzystaniem lupki i kryjącego się pod nią działu zakupowego. Wchodząc przez nową sekcję, nie trzeba opuszczać głównej strony aplikacji, by znaleźć interesujące nas produkty. To niweluje społecznościową rolę apki i zamienia ją w kolejny portal zakupowy.

Opinie

W sieci zawrzało i już widać spore niezadowolenie. Użytkownicy skarżą się, że serduszko było dla nich najistotniejszą sekcją, bo dzięki niemu nie przeszukują zasobów ukrytych pod lupką ani nie przeglądają głównej tablicy. Teraz, aby sprawdzić, jaka aktywność wiąże się z profilem posiadacza Instagrama, trzeba wejść na swój profil, a następnie wybrać ukryte tam serduszko.

Są i tacy, którym podoba się zmiana. Chwalą sobie możliwość robienia zakupów bezpośrednio z apki dzięki możliwości przeglądania zasobów ulubionych marek wprost na Instagramie. Jak zauważają niektórzy testerzy, to pozwala zmniejszyć liczbę zakupowych aplikacji zainstalowanych na smartfonie.

Zależnie od tego, do czego kto używa Instagrama, zmiany te podobają się lub nie. O takich testach Instagram informował już w maju tego roku, jednak dopiero teraz ujrzały one światło dzienne. Czy ikona sklepu pozostanie w miejscu serduszka umożliwiającego podglądanie aktywności ludzi odwiedzających profi, nie wiadomo. Instagram nie podał okresu testów nowego wyglądu apki, natomiast zapowiadana jest całkowita zmiana wizualna platformy w niedalekiej przyszłości.

fot. Twitter