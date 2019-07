Instagram walczy z nienawiścią

Jako platforma społecznościowa, Instagram zmaga się z hejtem już od dawna. Z możliwości komentowania publikowanych na portalu zdjęć korzystają nie tylko fani i krytycy, ale również amatorzy szerzenia nienawiści w internecie. Adam Mosseri, szef Instagrama od 2018, postanowił podjąć walkę z tym zjawiskiem.

Od nowej aktualizacji Instagram w trosce o swoich użytkowników pozwoli na wyłączanie komentarzy pod zdjęciami. Zmiana obejmie cały profil zamiast poszczególnych postów. Opcję znajdziemy w ustawieniach zaawansowanych.

Pomyślano też o użytkownikach, którzy chcą zachować kontakt z fanami. Wulgarne komentarze będą automatycznie wykrywane a ich autorzy otrzymają powiadomienie skłaniające do refleksji nad treścią wypowiedzi. Według twórców Instagrama, w niektórych przypadkach udało się zachęcić użytkowników do wyrażenia opinii w bardziej kulturalny sposób. A co z pozostałymi?

Jeśli ostrzeżenie nie wystarczy będziemy mogli skorzystać z możliwości zablokowania niesfornego użytkownika dzięki opcji Restrict. Zadziała ona jak shadowban – właściciel wyciszonego konta nadal będzie mógł zostawiać komentarze, ale nikt poza nim samym ich nie zobaczy. Podobnie z wiadomościami prywatnymi.

fot. 123RF