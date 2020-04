Instagram wkrótce z nową opcją monetyzacji

Instagram jest dla wielu znanych osób prawdziwą kopalnią złota.

Prowadzone na platformie kampanie marketingowe generują w przypadku wielu znanych osób znaczną część ich przychodu. Wystarczy wspomnieć Cristiana Ronalda, piłkarza Juventusu Turyn, który za pośrednictwem serwisu zarabia ok. 50 mln dolarów rocznie, podczas gdy jego wypłata za granie w piłkę to nieco ponad 30 mln. Już wkrótce zarabianie na Instagramie ma być jeszcze efektywniejsze.

Nowe wytyczne

O sprawie poinformowała Jane Manchun Wong, zajmująca się inżynierią wsteczną i specjalizująca w odkrywaniu nowych funkcjonalności serwisów Facebooka. Jej zdaniem serwis opracował nowe wytyczne dla twórców uprawniające do otrzymania kwalifikacji dla reklam. Mają być wyświetlane za pośrednictwem IGTV, nowej aplikacji Instagrama służącej do dodawania dłuższych materiałów wideo.

Taka zmiana w praktyce oznacza, że już wkrótce użytkownicy serwisu zyskają nową metodę zarabiania pieniędzy.

Nacisk na prawa autorskie

Istotną kwestią regulaminu ma być nacisk na materiały autorskie. Firma nie chce, by użytkownicy mogli czerpać przychody z treści będących dziełem innych użytkowników.

Serwis planuje ponadto uregulowanie częstotliwości zamieszczania materiałów. Nie może być zbyt duża, bo to zdaniem autorów regulaminu mogłoby pogorszyć ich jakość.

Reklama w zasięgu

Choć Instagram zaczynał jako aplikacja do publikacji zdjęć, to obecnie coraz częściej jest narzędziem reklamowym. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy użytkownicy będą mogli zacząć zarabiać na publikacji własnych nagrań. Rozesłanie nowego regulaminu do części użytkowników pozwala jednak sądzić, że nastąpi to już w nieodległej przyszłości.

fot. Pikrepo (główne), Instagram