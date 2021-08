Instagram wprowadzi limit wiadomości dla osób, które nas nie obserwują

Więcej prywatności

Właściciele Instagrama ogłosili, że już wkrótce wprowadzą nowe ustawienia, mające na celu ochronę prywatności użytkowników serwisu. Skorzystają na niej głównie osoby publiczne. Od teraz każdy użytkownik może włączyć na swoim koncie tzw. „limity”. Sprawi to, że wiadomości prywatne będzie mogła wysłać do nas wyłącznie osoba, która już od jakiegoś czasu obserwuje nasze konto. Samo zaobserwowanie nie zniesie blokady natychmiastowo.

Czas na przemyślenia

Zmiany zainspirował napływ rasistowskich wiadomości, jakie otrzymywali piłkarze reprezentacji Anglii po przegranym przez nich tegorocznym finale Euro 2020. Limity sprawią, że wielu ludzi nie będzie miało możliwości w nagły sposób, pod wpływem emocji zareagować w taki sposób. Ograniczenie ma dać użytkownikom czas na przemyślenie, czy ich postępowanie na pewno jest właściwe.

Funkcja działa już teraz, ale w przyszłości ma być rozszerzona o nowe ustawienia. Firma planuje m.in. dodanie systemu, który będzie monitorował aktywność na kontach poszczególnych osób i sugerował im włączenie limitów, gdy wykryje nagły wzrost odwiedzin z profili, które ich do tej pory nie obserwowały. Instagram od jakiegoś czasu monitoruje też wiadomości pod kątem obraźliwych słów i automatycznie przenosi je do ukrytego folderu. Firma pochwaliła się znaczącym poszerzeniem słownika, co wpływa na zwiększenie poziomu ochrony.

