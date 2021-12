Instagram zablokował konto „metaverse”

Zaklepana nazwa?

Jak informuje dziennik „The New York Times", 2 listopada Instagram zablokował konto o nazwie „metaverse", które należy do australijskiej artystki Thei-Mai Baumann. Serwis jako powód takiej decyzji podał podawanie się użytkowniczki za kogoś innego.

Instagram nie zaprzeczył i nie potwierdził tego, że blokada konta miała związek ze zmianą nazwy Facebooka na Metę i przedstawieniem idei metawersum.

Baumann założyła konto w serwisie w 2012 roku, a używa go do prowadzenia działalności biznesowej i artystycznej. Dzięki blokadzie i związanemu z nią rozgłosowi liczba obserwujących @metaverse wzrosła z poniżej 1000 pod koniec października do około 3000 obecnie.

Blokada konta oburzyła i zmartwiła właścicielkę. Dziennikowi „New York Times" Baumann powiedziała: „To konto to dekada mojego życia i pracy. Nie chciałam, aby mój wkład w metaverse został wymazany z internetu".

Próba odblokowania konta poprzez kontakt z Instagramem nie dała efektu. Dopiero gdy o sprawie napisał NYT, serwis przyznał się do błędu, przywrócił konto i przeprosił za pomyłkę.

fot. TheDigitalArtist – Pixabay