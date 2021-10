Instagram zachęca do odpoczywania od pobytu na platformie

A może przerwa na życie?

Nick Clegg, wiceprezes Facebooka ds. globalnych, ogłosił w niedzielę (10.10), że Instagram będzie starał się ograniczyć oglądanie treści, które nie służą młodym osobom. – Jeśli zauważymy, że nastolatki oglądają te same materiały w kółko i są to treści, które mogą nie sprzyjać ich dobremu samopoczuciu, zachęcimy ich do obejrzenia innych rzeczy – powiedział Clegg stacji CNN.

Drugą zmianą jest wprowadzenie funkcji „Zrób sobie przerwę", w której Instagram będzie zachęcał do odpoczynku od samego siebie. Zmiany są pokłosiem ostrej krytyki, jakiej został poddany Facebook po doniesieniach dziennika „Wall Street Journal", z których wynika, że Instagram może mieć negatywny wpływ na nastolatków, a zwłaszcza młode dziewczęta.

fot. Steve Buissinne - Pixabay