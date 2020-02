Instytut Smithsonian udostępnił publicznie prawie trzy miliony grafik

Platforma Open Access to miejsce, w którym można pobrać, udostępnić i ponownie wykorzystać miliony obrazów ze wszystkich 19 muzeów Instytutu Smithsonian oraz jego bibliotek, archiwów, centrów badawczych oraz Narodowego Zoo (Smithsonian National Zoo). Dostęp do wysokiej rozdzielczości plików 2D i 3D może mieć teraz każdy internauta i to zupełnie bezpłatnie.

Cała udostępniona na platformie kolekcja jest przekazana do publicznego odbioru i przypisana pod licencję CC0. Licencja ta znosi obostrzenia odnośnie do wykorzystywania obrazów oraz przypisane do nich prawa autorskie. Na tej licencji są teraz m.in. grafiki obrazujące maszyny lotnicze Amelii Earhart czy modele 3D, np. miniaturowe odwzorowanie pszczoły z rodzaju Eulaema.

Na stronie Smithsonian Open Access znajdują się prawie trzy miliony plików. Aby dotrzeć do interesującego materiału możemy posłużyć się wyszukiwarką bądź skorzystać z centrum wyszukiwania, gdzie dostępne są bardziej zaawansowane opcje uściślające zagadnienie. Na stronie możemy też zobaczyć prace internautów zrealizowane z wykorzystaniem zasobów Instytutu.

Instytut Smithsonian zapowiada, że zebrana na platformie kolekcja to dopiero początek. Jeszcze w tym roku do obecnie udostępnionych plików dodane będą kolejne tysiące dzieł, wszystkie doskonałej jakości i wysokiej rozdzielczości. Publikacja dzieł nastąpiła we współpracy z Google Arts&Culture oraz Cesium.

fot. Open Access