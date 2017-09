Intel Core ósmej generacji - od 5 października 2017

Użytkownicy mają do dyspozycji szeroką gamę opcji wydajnościowych w postaci procesorów linii „K" z odblokowanym mnożnikiem, które zapewniają maksymalną elastyczność dostosowywania wydajności procesora na każdym poziomie i obsługę nawet 40 linii PCIe 3.0 z myślą o rozbudowie grafiki, pamięci masowej i modułu wejścia-wyjścia systemu. Zaprezentowanym układom towarzyszą nowe płyty główne oparte na chipsecie Intel Z370. Nowa rodzina modułów to także pierwszy w historii 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5 i 4-rdzeniowy procesor Intel Core i3.

Flagowy procesor ósmej generacji, Intel Core i7-8700K, to najlepszy w historii procesor Intela do gier - twierdzi producent. Dzięki technologii Intel Turbo Boost 2.0 maksymalna częstotliwość pracy jednego rdzenia w trybie turbo sięga 4,7 GHz, co z kolei pozwala na komfortową pracę w aplikacjach jednowątkowych. Dla wielowątkowych aplikacji Intel Turbo Boost 2.0 również dostarcza znaczącego wzrostu wydajności.

W porównaniu z procesorami Intel Core siódmej generacji, nowe układy pozwalają zwiększyć liczbę klatek wyświetlanych na sekundę nawet o 25 proc. w popularnych, wymagających grach. Nowe procesory zapewniają nawet 2-krotnie szybszą obsługę gry, transmisji strumieniowej i nagrywania niż 3-letnie urządzenia.

Procesory Intel Core ósmej generacji do komputerów stacjonarnych pozwalają zaoszczędzić czas i szybciej tworzyć treści. Dzięki nim edytowanie sferycznych filmów w rozdzielczości 4K nie stwarza najmniejszego problemu i jest nawet o 32 proc. szybsze niż przy użyciu procesorów poprzedniej generacji. Co więcej, nowa rodzina procesorów pozwala edytować treści nawet o 65 proc. szybciej niż przy użyciu 3-letniego komputera PC.

Procesory Intel Core ósmej generacji z serii „K" (z odblokowanym mnożnikiem) można podkręcać do wyższych poziomów niż urządzenia poprzednich generacji. Intel wprowadził w nich nowe funkcje, w tym indywidualne podkręcanie rdzeni, maksymalne przyspieszenie pamięci do 8400 MT/s, kontrolę opóźnień pamięci w czasie rzeczywistym, rozszerzoną kontrolę obniżania napięcia układu PLL, zoptymalizowane dostarczanie zasilania do obudowy oraz zaktualizowane funkcje Intel Extreme Tuning Utility i Intel Extreme Memory Profile.

Nowy chipset Intel Z370 zapewnia lepsze dostarczanie mocy, umożliwiające nowym procesorom 6-rdzeniowym osiągnięcie maksymalnej wydajności. Optymalizuje też dostarczanie zasilania do obudowy na potrzeby podkręcania i przekierowywania pamięci. Czołowi dostawcy udostępnią ponad 50 nowych konstrukcji płyt głównych i systemów.

Jak przyspieszyć uruchamianie gier i wczytywanie projektów multimedialnych? Dodając pamięć Intel Optane do komputera stacjonarnego z procesorem Intel Core ósmej generacji, można dodatkowo zwiększyć szybkość reakcji systemu, dzięki czemu działa on nawet 2,1-krotnie szybciej niż 5-letni komputer stacjonarny z samym dyskiem twardym.