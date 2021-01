Intel coraz chętniej zleca produkcję CPU innym firmom

Jeszcze w tym roku

W ostatnim czasie przechodzenie na kolejne procesy technologiczne przychodzi Intelowi z trudem. Wygląda jednak na to, że już wkrótce firmie uda się rozpocząć produkcję 5-nanometrowej wersji procesorów Core i3. Za ich wytworzenie ma odpowiadać tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC, a linia produkcyjna zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2021 roku.

To nie koniec planu Intela na odbudowanie swojej pozycji. Już rok później, w drugiej połowie 2022 roku, firma zamierza rozpocząć produkcję pierwszych CPU w litografii 3 nm. Intel doszedł do wniosku, że działając jak do tej pory zwyczajnie traci czas. Stąd koncern zdecydował się przenieść ok. 15-20% produkcji do firm zewnętrznych.

Próba przyspieszenia

Intel chce za jakiś czas skupić się na samodzielnym wytwarzaniu wyłącznie najbardziej wydajnych układów. Produkcja zewnętrzna ma częściowo zniwelować problemy firmy z przechodzeniem na kolejne, coraz niższe procesy litograficzne. Zbyt długie trzymanie się technologii 14 nm i trudności we wdrożeniu 7- i 10-nanometrowych procesów sprawiły, że „niebiescy” coraz bardziej pozostają w tyle za konkurencją. Miejmy nadzieję, że nowa strategia przywróci firmie konkurencyjność.

fot. Intel