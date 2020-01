Intel pokazał prototyp swojej karty graficznej

O planach utworzenia własnej karty graficznej przez Intela mówi się od dawna, a w październiku 2019 roku firma pochwaliła się udanym uruchomieniem w warunkach laboratoryjnych pierwszego prototypu swojego GPU. Przy okazji trwających targów CES producent postanowił wreszcie oficjalnie ujawnić projekt.

Intel nie zdecydował się jednak na pełną zapowiedź produktu – dokładną jego specyfikację poznamy bliżej daty premiery (prawdopodobnie w połowie 2020 roku). Na razie do sieci trafiły zdjęcia prezentujące edycję Discrete Graphic 1. To prototypy rozesłane do partnerów koncernu, aby mogli już zająć się przygotowaniem odpowiedniego oprogramowania.

Dotychczas wiemy tyle, że Xe ma być całą linią kart, podzieloną na trzy segmenty: HPC, HP oraz LP. Pierwsza z kart, czyli DG1, będzie najprawdopodobniej reprezentantem ostatniej grupy, czyli GPU dla graczy. Kartę wyposażono w interfejs PCIe x16; przy braku dodatkowych złącz zasilających najprawdopodobniej wystarczy jej moc na poziomie 75 W. To natomiast sugeruje, że Intel nie szykuje sprzętu, który będzie rywalizował z najsilniejszymi kartami AMD i Nvidii. W najbliższym czasie więc producent rezygnuje z tworzenia GPU z najdroższego segmentu – zajmie się tym dopiero po ustabilizowaniu swojej pozycji na rynku.

fot. Intel