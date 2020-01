Intel pomoże Google'owi popularyzować Chromebooki

Produkcja Chromebooków ma się stać częścią projektu Athena Intela. Projekt ten jest inicjatywą koncernu (ogłoszoną w sierpniu 2019 r.) polegającą na przyznawaniu producentom sprzętu prawa do naklejania na swoich produktach naklejki z certyfikatem Intela, jeżeli spełniają one pewne kryteria – mają odpowiednią ilość pamięci i miejsca na dysku, procesor Intela itp.

Jednym z wymogów był też system Windows, ale na targach CES 2020 ogłoszono, że tak się nie stanie. Objęcie inicjatywą Athena Chromebooków ma przyczynić się do powstania większej liczny urządzeń klasy premium. Do projektu Intela już na samym początku dołączyły takie firmy jak Acer, Asus, HP, Lenovo i Samsung. Ten ostatni wyposażył w znak Atheny laptopa o konstrukcji 2 w 1 wycenionego na 1000 dolarów. Jego sprzedaż wystartuje w pierwszym kwartale 2020 roku.

– Chromebooki początkowo odnosiły sukcesy w sektorze edukacyjnym, ale naszym celem w okresie od najbliższych 18 miesięcy do 2 lat jest poszerzenie grupy odbiorców o klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Mają oni większe oczekiwania i wyobrażenia dotyczące korzystania z urządzeń, co nakłada na nas obowiązek zapewnienia sprzętowi większej wydajności – skomentował wiceprezes Google'a John Solomon. Pomimo starań koncernu, wciąż większość sprzedawanych maszyn z Chrome OS-em jest wykorzystywana tylko do celów edukacyjnych.

fot. Google