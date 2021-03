Intel pracuje nad szyfrowaniem homomorficznym

Popraw zakodowane

Intel dołącza do prowadzonego przez agencję DARPA projektu Data Protection in Virtual Environments (DPRIVE), którego celem jest opracowanie użytecznej wersji w pełni homomorficznego szyfrowania.

Bezpieczna chmura

Szyfrowanie homomorficzne pozwala na przetwarzanie zakodowanych informacji bez konieczności ich odkodowywania. Taki mechanizm byłby przydatny na przykład podczas przechowywania danych w chmurze – uniemożliwia on bowiem uzyskanie wglądu w przechowywane informacje działającym w złej wierze operatorom usług chmurowych. Personel odpowiedzialny za utrzymanie takiej infrastruktury ma często uprawnienia do przeglądania prywatnych informacji; zdarza się też, że ich nadużywa.

Po zastosowaniu systemu szyfrowania homomorficznego możliwe jest przetwarzanie informacji przez instytucje lub osoby do tego uprawnione – przykładowo, bazę danych klientów są w stanie przeglądać i modyfikować pracownicy biur rachunkowych, a robią to nie odkodowując zgromadzonych rekordów ani na chwilę.

Jest, ale nie ma

Istnieją dwa rodzaje szyfrowania homomorficznego: częściowo i całkowicie. W przypadku szyfrowania częściowo homomorficznego (PHE) na zakodowanych informacjach można wykonać tylko jedną operację (na przykład dodawanie lub mnożenie). W pełni homomorficzne metody szyfrowania (FHE) pozwalają wykonywać ich więcej.

Systemy szyfrowania homomorficznego już działają, ale są niepraktyczne w użyciu. Zadaniem Intela będzie opracowanie układu scalonego, który przyspieszy operacje niezbędne do przeprowadzenia FHE. Według przedstawicieli firmy chip zaprojektowany w ramach programu DPRIVE będzie w stanie zapewnić skrócenie czasu przetwarzania danych o pięć rzędów wielkości w porównaniu z systemami bazującymi na standardowych CPU.

W programie Data Protection in Virtual Environments uczestniczy także Microsoft. Dostarcza on infrastrukturę chmury oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji w pełni homomorficznego szyfrowania.

