Intel rezygnuje z konsumenckich SSD Optane

Powolny koniec

W październiku 2020 roku Intel ogłosił dość zaskakującą decyzję o sprzedaniu swoich działów pamięci NAND i SSD. Trafiły one ostatecznie w ręce SK Hynix, które dzięki rozplanowanej do końca 2025 roku transakcji ma znacząco wzmocnić swój udział w produkcji dysków SSD. W ogłoszeniu podkreślono, że Intel przekaże nowemu właścicielowi fabryki, dział projektowy oraz sektor badawczy, zachowa jednak prawa do technologii pamięci Optane.

Jak się jednak okazuje, Intel postanowił po prostu uśmiercić ten projekt, przynajmniej jeżeli chodzi o wersje dla użytkowników domowych. Firma ogłosiła właśnie koniec produkcji konsumenckich dysków SSD Optane. Były to niewielkie (16-64 GB) bufory pamięci współpracujące z dyskami i przyspieszające ich działanie. Koncern nie skomentował swojej decyzji, ale też nie zapowiedział żadnego następcy tego projektu. Ostatnie zamówienia zostaną zrealizowane 26 lutego 2021.

Wkrótce tylko firmy

W produkcji pozostaną natomiast dyski Optane Memory H20. To jednak wolniejsza wersja z pamięcią QLC, oraz Optane w charakterze pamięci podręcznej. Osiągają zatem gorsze transfery od wycofanych jednostek. Wygląda na to, że ich produkcja również prędzej czy później zostanie zamknięta.

Czy to oznacza, że Intel zamierza wycofać się z produkcji pamięci całkowicie? Raczej nie, bo w międzyczasie koncern zdążył zaprezentować nową generację Optane dla serwerów. Wygląda jednak na to, że będą one oferowane wyłącznie klientom korporacyjnym. Dla użytkowników domowych było to po prostu dość egzotyczne rozwiązanie i całkiem możliwe, że produkcja takich dysków dla komputerów stacjonarnych po prostu się Intelowi już nie opłacała.

fot. Intel