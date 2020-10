Intel sprzedaje swój dział pamięci NAND i SSD

Wielka transakcja

Intel postanowił sprzedać swój dział pamięci NAND oraz SSD. Nabywcą okazała się firma SK Hynix. Opiewająca na 9 miliardów dolarów transakcja pozwoli im znacząco zbliżyć się do Samsunga, który wciąż pozostaje wyraźnym liderem w produkcji dysków SSD.

Inny układ sił

Obecnie SK Hynix ma ok. 11,7% udziałów w rynku SSD, co plasuje firmę na 5. miejscu w rankingu największych producentów. Inwestycja pozwoli zwiększyć udziały do nawet 20%, co wystarczyłoby na wyprzedzenie m.in. spółki Kioxia, wywodzącej się z Toshiby. W ramach transakcji nowy właściciel wejdzie w posiadanie technologii projektowania i produkcji, sektora badawczego wraz z zespołem i fabryki w chińskim Dallian. Intel zachowa przy tym prawa do technologii pamięci Optane (dodatkowe, zewnętrzne pamięci podręczne dysków służące do przechowywania najczęściej używanych plików).

Nie oznacza to jednak, że dyski SSD koncernu już teraz znikną ze sklepów. Wczoraj doszło dopiero do podpisania umowy, a jej legalność będzie potwierdzona dopiero pod koniec 2021 roku, jeżeli do tego czasu uda się uzyskać wszystkie niezbędne zgody. Sprawa jest skomplikowana, bo wymagane są pozwolenia trzech rządów – Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Chin. Są to odpowiednio państwa, z których pochodzą przejmowane spółki oraz gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna i badawcza.

Powolny proces

Płatność zostanie dokonana w dwóch ratach. Pierwsza z nich zostanie uregulowana w przyszłym roku i ma wynieść 7 miliardów dolarów. Reszta kwoty będzie wpłacona w 2025 roku, kiedy przejęcie ostatecznie zostanie sfinalizowane. Do tego czasu Intel ma kontynuować dotychczasową działalność w niezmienionej formie i powoli wycofywać się z rynku.

Na transakcji skorzystają obie strony. SK Hynix wzmocni swoją pozycję i wyraźnie skróci dystans do lidera, a Intel zamierza przeznaczyć pozyskane środki na rozwój technologii 5G oraz sztucznej inteligencji. Firma zdecydowała się na sprzedaż ze względu na to, że rynek pamięci podlega w ostatnim czasie zbyt dużym wahaniom. Przy 2,8 miliarda dolarów przychodu w zeszłym roku, zaledwie 0,6 miliarda firma może zapisać po stronie zysków.

fot. Intel