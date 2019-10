Intel zaprezentował limitowaną edycję procesora Core i9-9900K

Zaprezentowany przez Intela procesor Core i9-9900KS ma się wyróżniać zegarem, którego taktowanie w trybie turbo wynosi aż 5 GHz. Taktowanie bazowe to 4 GHz. Wartość TDP chipu (ilość ciepła zużywanego w jednostce czasu) wynosi 127 W. Procesor wyposażono też w 16 MB pamięci cache L3.

CPU wykonano w technologii tzw. wafli krzemowych, co powoduje, że jego dostępność będzie mocno ograniczona – najprawdopodobniej tylko do końca okresu świątecznego.

Z technologią wykonania związany jest też dużo krótszy okres gwarancji niż w przypadku standardowych procesorów. Tu wyniesie on zaledwie rok, podczas gdy zwykle producent daje 3 lata. Za to cena nie jest dużo wyższa niż w przypadku standardowej edycji – procesor wyceniono na 513 dolarów (ok. 2 tys. zł), podczas gdy podstawowy i9-9900K kosztuje 488 dolarów (ok. 1,9 tys. zł).

Sprzedaż wystartuje 30 października br.

fot. Intel