Intel zaprezentował nowe procesory Rocket Lake-S

Znaczne przyspieszenie

Intel zapowiedział układy 11. generacji z serii Rocket Lake-S. Bazują na architekturze Cypress Cove, która względem poprzedników ma poprawić o 19% wydajność IPC (Instructions Per Cycle, czyli instrukcji na cykl zegara). CPU będą też wyposażone w nowe jednostki graficzne z serii Intel Xe Graphics, zapewniająca około 50% lepszą wydajność grafiki od tej znanej z układów 10. generacji. Procesory bazują wciąż na 14 nm litografii, ale producent zapowiada, że jest to usprawniona wersja procesu.

Spora rodzina

Nowym flagowcem będzie pojawiający się już w przeciekach Intel Core i9-11900K, taktowany zegarem 5,3 GHz w trybie turbo. Jednostka ma 8 rdzeni i 16 wątków oraz 16 MB pamięci Intel Smart Cache. Ogółem zapowiedziano wstępnie 19 konstrukcji z serii Rocket Lake-S, w skład której wchodzą procesory i5, i7 oraz i9.

Seria i5 to jednostki sześciordzeniowe z 12 MB pamięci L3, i7 oraz i9 natomiast ośmiordzeniowe z 16 MB L3. Wszystkie są wyposażone w kontroler DDR4-3200. Dzięki sterownikowi procesora można zatem podkręcać pamięć DDR4, poprzez zmianę częstotliwości jej pracy. Procesory zaoferują dodatkowo wsparcie interfejsu PCI-Express 4.0 z 20 liniami sygnałowymi oraz obsługę portów typu USB 3.2 Gen2x2.

Już za rogiem

Pierwsze CPU z serii Comet Lake-S trafią do sprzedaży już 30 marca i mają konkurować bezpośrednio z Ryzenami 5000. Producent ujawnił też ceny. Najtańsze konstrukcje wyceniono identycznie jak procesory poprzedniej generacji – 160 dolarów (ok. 600 zł). Bardziej wydajne jednostki natomiast nieco względem 10 generacji zdrożały, topowy i9-11900K to wydatek rzędu 540 dolarów (ok. 2100 zł).

fot. Intel