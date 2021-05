Intel zaprezentował nowe procesory Tiger Lake-H

Nowe chipy dla laptopów

Intel zapowiedział dziś nową rodzinę procesorów Tiger Lake-H. Są to CPU przeznaczone do laptopów dla graczy oraz twórców. Zaprezentowano 10 nowych procesorów, z czego połowa to modele gamingowe, a reszta ma służyć do pracy kreatywnej. Jednostki mają 4–8 rdzeni, a ich taktowanie w trybie turbo może osiągać nawet 4,9 GHz. Procesory współpracują z pamięcią DDR4-3200 i obsługują łącznie 44 linie PCIe (24 typu 3.0 i 20 w wariancie 4.0). Firma chce, by nowe CPU rywalizowały z mobilną serią Ryzen 9 5000. Procesory wyposażono też w zintegrowany układ graficzny Xe oraz narzędzia do podkręcania (dotyczy to wybranych modeli).

Szeroki wybór

Dokładne parametry nowych jednostek przedstawiono na oficjalnych slajdach Intela. Jednostki do laptopów konsumenckich (kliknij obraz, aby go powiększyć):

Jednostki do zastosowań komercyjnych (kliknij obraz, aby go powiększyć):

Nowym flagowcem Intela do laptopów będzie Core i9-11980 HK z taktowaniem bazowym 2,6 GHz (do 4,9 GHz w trybie turbo dla 4 aktywnych rdzeni i 4,5 GHz przy obciążonych wszystkich rdzeniach). TDP wynosi 65 W przy częstotliwości 3,3 GHz, a taktowanie układu graficznego to 350–1450 MHz. Wśród komercyjnych wersji pojawią się też dwa układy z serii Xeon W.

Według danych producenta uzyskanych na podstawie testów 29 gier, procesory mają zapewniać wyraźnie wyższą wydajność od Ryzenów serii 5000. Na sprawdzenie tych danych trzeba jednak poczekać do czasu niezależnych pomiarów. Pierwsze laptopy z nowymi układami pojawią się już wkrótce.

fot. Intel