Evo – znak jakości?

Intel zaprezentował platformę Evo, stworzoną w ramach projektu Athena. Przynależność do platformy wiąże się z przyznaniem danemu urządzeniu specjalnej naklejki, oznaczającej zgodność z ustalonymi przez firmę normami. Te mają być stopniowo zwiększane, by napędzać rozwój technologiczny sprzętu.

Podstawowe wymagania

Wymogi stawiane sprzętowi to między innymi wybudzanie urządzenia z uśpienia w ciągu sekundy, 9 godzin pracy po ładowaniu do pełna oraz co najmniej 4 godziny działania po półgodzinnym podładowaniu. Oprócz tego komputery wyposażone są w procesory Intel Core i5 lub i7 ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe. Wspierają też standardy łączności takie jak Thunderbolt 4 i Wi-Fi 6. Firma zakłada, że do końca roku powstanie 20 modeli laptopów z naklejką Evo.

Fot. Intel