Intel zbadał zjawisko „silver gamingu" w Polsce

Wiek nie gra roli.

Wzrost średniego wieku gracza można obserwować na całym świecie, również w Polsce. Według badań przeprowadzonych w styczniu tego roku na zlecenie Intela osoby 55+ to rosnąca grupa konsumentów i ciekawa szansa dla branży produkcji gier komputerowych. Powstają internetowe fora skupiające społeczność graczy z tego przedziału wiekowego, jak również profesjonalne drużyny biorące udział w turniejach.

Z badania wynika, że aż 58% graczy w wieku 55+ to kobiety. W trend tzw. silver gamingu w Polsce wpisuje się 1/4 wszystkich grających kobiet w Polsce.

Według raportu osoby w wieku 55+ grają rzadziej niż inne grupy i raczej nie identyfikują się jako gamerzy (tylko 8% respondentów myśli o sobie w ten sposób). Jednak 1/3 z nich uważa gry za swoje hobby i poświęca im dużo czasu. W przebadanej grupie były głównie osoby grające do 7 godzin tygodniowo (21% wszystkich ankietowanych plasuje się w kategorii light user, czyli użytkowników nieobciążających systemu). Z kolei 9% badanych to heavy userzy – bardziej odczuwający brak codziennej dawki gier, poświęcający na tę aktywność 14 godzin tygodniowo.

Popularność „silver gamingu" rośnie, ponieważ gry stanowią jedną z atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu – ponad 70% badanych deklaruje, że jest to dobry sposób na relaks, przy czym tyle samo osób dostrzega tu możliwość trenowania refleksu i zręczności.

Rodzaj gry ma znaczenie

W ciągu ostatnich 12 miesięcy osoby biorące udział w badaniach najczęściej grały w gry logiczne i edukacyjne (74% wskazań), na drugim miejscu wskazywano gry przygodowe, a następnie sportowe, w tym wyścigi, i tzw. strzelanki.

Co ciekawe, tradycyjny pasjans, często kojarzony z pokoleniem 55+, został wskazany jako ulubiona gra tylko przez 8% respondentów. Osoby z przedziału wiekowego 55+ najchętniej sięgały po serię Wiedźmin (25%), tuż po niej uplasowały się tytuły The Sims (22%) i FIFA (21%). Taki sam wynik jak pasjans otrzymały natomiast gry Minecraft i World of Tanks.

W to im graj

Raport podaje dość precyzyjne informacje na temat tego, jakie są motywy sięgania po gry przez osoby mieszczące się w kategorii „silver gamerów". Okazuje się, że zdecydowana większość graczy 55+ (72%) zgadza się ze stwierdzeniem, że „gry rozwijają zręczność i refleks". Równie ważną motywacją jest poczucie odstresowania i relaksu, na co wskazało 71% respondentów. Z kolei 67% graczy 55+ podkreśliło satysfakcję z grania, gdy uda się im przejść trudny poziom lub misję i zdobyć kolejne osiągnięcie.

W Polsce przebadana grupa wiekowa najczęściej korzysta z trybu jednego gracza, choć już 25% badanych przyznało, że w ostatnim tygodniu grało też online z innymi.

W raporcie jako istotny punkt wskazano fakt, że 31% polskich „silver gamerów" deklaruje, że gry to ich hobby. Co więcej, często osoby te nie tylko grają, ale też angażują się mocniej poprzez oglądanie rozgrywek e-sportowych (26%) i obserwowanie gamingowych influencerów (19%).

Za realizację projektu badawczego odpowiedzialna jest firma badawcza Nielsen, która wykorzystała metodologię Omnibus i Cawi na łącznej próbie 1300 respondentów, do której należeli też „silver gamerzy". Raport dotyczy grupy osób – określanych jako gracze – które przynajmniej raz w tygodniu grają na komputerze, laptopie lub konsoli. Ankietowani podawali odpowiedzi na pytania dotyczące gier i gamingu; badanie odnosiło się do okresu ostatnich 12 miesięcy.

fot. Intel