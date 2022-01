Intel zbuduje ogromny zakład produkcyjny w Ohio

Produkcja od 2025 roku

W zeszłym tygodniu Intel, jeden z czołowych producentów półprzewodników, ogłosił kolejne plany rozwoju, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Zapowiadana megafabryka powstanie w New Albany w stanie Ohio. Początkowo w ramach inwestycji powstać mają dwa zakłady produkcyjne, docelowo firma może postawić aż osiem fabryk. Pierwszy etap inwestycji pochłonie 20 miliardów dolarów.

Cel: więcej półprzewodników

Powstanie nowego zakładu Intela ma być odpowiedzią na niedobór półprzewodników w światowych łańcuchach dostaw, który dotyka mnóstwo branż produkcyjnych. Jednocześnie producent chce w ten sposób odzyskać pozycję lidera w swojej branży.

Inwestycja przyniesie 3000 nowych miejsc pracy. Firma zajmie teren 400 hektarów, z możliwością rozszerzenie go do 800 hektarów. Produkcja ma ruszyć do 2025 roku. Obsługiwać będzie najnowocześniejszy proces Intela, którym prawdopodobnie będzie Intel 18A.

Nie tylko Stany Zjednoczone

Jak powiedział Pat Gelsinger, dyrektor generalny Intela, w rozmowie z „Time", plan koncernu jest taki, by nowa fabryka stała się największym miejscem produkcji krzemu na świecie.

Producenci półprzewodników – Intel, AMD, Nvidia, GlobalFoundries – lobbują u prezydenta Joe Bidena pomysł rządowego finansowania badań i produkcji półprzewodników. Gelsinger miał się spotkać w tym celu z politykami w Waszyngtonie.

Intel także w Europie prowadzi intensywne rozmowy w sprawie budowy fabryki chipów. Po wielu poszukiwaniach lokalizacji firma skoncentrowała się na Włoszech. Europejska inwestycja ma być warta około 8 miliardów euro (9 miliardów dolarów).

fot. Slejven Djurakovic – Unsplash