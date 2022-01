Intel zwiększa taktowanie procesora

Intel poinformował na Twitterze, że zegar procesorów z rodziny Alder Lake będzie można przyspieszyć do 5,5 GHz. Model układu nie został ujawniony, ale z podanych parametrów wynika, że jest to Core i9-12900KS.

Jego poprzednik, Core i9-12900K, osiąga w trybie Turbo Boost częstotliwość 5 GHz, a 12900KS jest obecnie szybszy o 4 proc., czyli może pracować z taktowaniem 5,2 GHz.

Z tweeta Intela wynika, że koncern zamierza poprawić osiągi Core i9-12900KS i w sprzedaży ma pojawić się jego wersja szybsza od 12900K o 6 proc., co oznacza, że częstotliwość wyniesie 5,5 GHz.

