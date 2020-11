Inteligentna maseczka

Maseczka ze słuchawkami

Jeszcze rok temu mało kto nosił maseczkę, a teraz w wielu krajach jest to przedmiot, bez którego nie możemy ruszyć się z domu. Producenci prześcigają się w propozycjach, zarówno jeśli chodzi o ich wygląd, jak i dodatkowe funkcje.

Firma LG przygotowała maseczki, które są przenośnymi oczyszczaczami powietrza z wentylatorami zasilanymi z baterii. W Belgii trwają prace nad rozwojem maseczki z czujnikami temperatury oraz nasycenia tlenu w naszym oddechu. Japonia jak zwykle wyprzedza wszystkich i tamtejsi inżynierowie opracowali maseczkę, która tłumaczy to co wypowiadamy na jeden z ośmiu języków. Najnowszym produktem w tej kategorii jest natomiast model Maskfone. To pierwsza na świecie maska na twarz wyposażona w bezprzewodowe słuchawki.

Praktyczna i wygodna

Maseczka spełnia swoją podstawową funkcję, czyli chroni przed zakażeniem się koronawirusem. Ma także kieszonkę, w której schowane są bezprzewodowe słuchawki. Nie są one wbudowane na stałe, dzięki czemu maskę można wyprać. Maskfone dostarczany jest z zestawem słuchawkowym firmy Motorola, który jest bardzo podobny do słuchawek Verveloop105.

Z przodu maski są nadrukowane symbole: minus, plus oraz start. Pod nimi umiezczono przyciski, dzięki którym można włączać muzykę oraz kontrolować jej głośność. W masce dodatkowo zamontowano filtry antysmogowe PM 2,5 FFP2/N95. Przede wszystkim jednak Maskfone ma służyć rozwiązaniu problemu z rozmowami telefonicznymi przez maseczkę. Produkt wyceniono na 50 dolarów.

fot. Maskfone