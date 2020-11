Inteligentna skarpetka dla niemowląt

Smart odzież

Firma Owlet specjalizuje się w przenośnych urządzeniach do monitorowania stanu zdrowia. To co je wyróżnia, to możliwość ich założenia. To tzw. smart odzież, czyli gadżety, które przylegają do ciała i są przy tym bardzo wygodne.

Skarpetka ostrzeże rodziców

W tym roku pojawiła się trzecia generacja inteligentnych skarpet. Nowy model ma wiele przemyślanych i pomocnych ulepszeń, od bezprzewodowego ładowania po przeprojektowaną stację bazową i czujnik. Skarpeta łączy się przez Wi-Fi z aplikacją, którą instalujemy np. na smartfonie. W panelu znajdziemy informacje m.in. o pracy serca, poziomie natlenienia krwi, jakości snu oraz historię wszystkich wcześniejszych powiadomień. Bateria w skarpetce wystarcza na 16 godzin pracy. Po rozładowaniu wystarczy skarpetkę położyć na stacji ładującej. Ładowanie do pełna trwa 90 min. Powiadomienia i ostrzeżenia wysyłane są do aplikacji na telefonie. Dodatkowo stacja bazowa zmienia kolory w zależności od ostrzeżeń, np. kolor niebieski oznacza niski poziom naładowania baterii, a czerwony oznacza spadek tętna. Skarpetkę można używać do 18 miesiąca życia naszego dziecka. Kosztuje ok. 280 funtów.

fot. Owlet